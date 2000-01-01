Кудрявцева Феодосия Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Феодосия Кирилова

Кудрявцева Феодосия Кирилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Яков Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1852 ст.

Сын: Кудрявцев Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Яков Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1857 ст.

Сын: Кудрявцев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Устина Яковлевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Яков Иванович

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close