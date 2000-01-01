Кудрявцева Феодосия Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Яков Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1852 ст.
Сын: Кудрявцев Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Яков Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1857 ст.
Отец ребёнка: Кудрявцев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Устина Яковлевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858