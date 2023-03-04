Кудрявцев Гаврила Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцева Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кудрявцев Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Павлова
Рождение ребёнка
16.08.1835 ст.
Сын: Кудрявцев Агафон Гаврилович
Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Кудрявцева) Марья Гаврилова
Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Павлова
Рождение ребёнка
27.10.1840 ст.
Сын: Кудрявцев Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Павлова
Смерть
После 1858