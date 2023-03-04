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Кудрявцев Гаврила Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кудрявцев Наум Тарасович

Мать: Кудрявцева Афимия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кудрявцев Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Павлова

Рождение ребёнка
16.08.1835 ст.

Сын: Кудрявцев Агафон Гаврилович

Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Кудрявцева) Марья Гаврилова

Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Павлова

Рождение ребёнка
27.10.1840 ст.

Сын: Кудрявцев Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Павлова

Смерть
После 1858

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