Кудрявцева Дарья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кудрявцев Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Кудрявцев Гаврила Наумович
Рождение ребёнка
16.08.1835 ст.
Сын: Кудрявцев Агафон Гаврилович
Отец ребёнка: Кудрявцев Гаврила Наумович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марья Гаврилова
Отец ребёнка: Кудрявцев Гаврила Наумович
Рождение ребёнка
27.10.1840 ст.
Сын: Кудрявцев Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Кудрявцев Гаврила Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858