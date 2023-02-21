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Кудрявцева Дарья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кудрявцев Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Кудрявцев Гаврила Наумович

Рождение ребёнка
16.08.1835 ст.

Сын: Кудрявцев Агафон Гаврилович

Отец ребёнка: Кудрявцев Гаврила Наумович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Кудрявцев Гаврила Наумович

Рождение ребёнка
27.10.1840 ст.

Сын: Кудрявцев Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Кудрявцев Гаврила Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Гаврила Наумович

Смерть
После 1858
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