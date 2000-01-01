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Кудрявцев Афанасий Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кудрявцев Наум Тарасович

Мать: Кудрявцева Афимия Семёнова

Рождение ребёнка
14.09.1841 ст.

Дочь: Надежда Афанасьевна

Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Савинова

Рождение ребёнка
07.01.1847 ст.

Сын: Кудрявцев Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Савинова

Рождение ребёнка
24.09.1850 ст.

Сын: Кудрявцев Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Савинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Параскева Савинова

Смерть
После 1858
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