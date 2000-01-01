Кудрявцев Афанасий Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
14.09.1841 ст.
Дочь: Надежда Афанасьевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Савинова
Рождение ребёнка
07.01.1847 ст.
Сын: Кудрявцев Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Савинова
Рождение ребёнка
24.09.1850 ст.
Сын: Кудрявцев Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858