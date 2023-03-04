Кудрявцева Параскева Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Параскева Савинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1841 ст.

Дочь: Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Афанасий Наумович

Рождение ребёнка
07.01.1847 ст.

Сын: Кудрявцев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Афанасий Наумович

Рождение ребёнка
24.09.1850 ст.

Сын: Кудрявцев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Афанасий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Афанасий Наумович

Смерть
После 1858
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