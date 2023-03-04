Кудрявцева Параскева Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1841 ст.
Дочь: Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Афанасий Наумович
Рождение ребёнка
07.01.1847 ст.
Сын: Кудрявцев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Афанасий Наумович
Рождение ребёнка
24.09.1850 ст.
Сын: Кудрявцев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Афанасий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858