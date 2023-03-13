Хуртина (Горохова) Агапия
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Гороховъ Сидоръ
Мать: Горохова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Сазикова Анна
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.03.1833
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Хуртина Прасковья
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
30.03.1835
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.07.1836
Сын: Хуртинъ Гаврила
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
25.08.1839
Сын: Хуртинъ Иванъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
17.08.1841
Сын: Хуртинъ Андрей
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Рождение ребёнка
23.04.1844
Сын: Хуртинъ Кантилианъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуртинъ Яковъ