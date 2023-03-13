Хуртина (Горохова) Агапия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуртина (Горохова) Агапия

Место рождения

Александровка

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гороховъ Сидоръ

Мать: Горохова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Сазикова Анна

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1833

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Хуртина Прасковья

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1835

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1836

Сын: Хуртинъ Гаврила

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1839

Сын: Хуртинъ Иванъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1841

Сын: Хуртинъ Андрей

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1844

Сын: Хуртинъ Кантилианъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуртинъ Яковъ

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