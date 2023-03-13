Горохова (Катанова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Катановъ Афонасий
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1793
Муж: Гороховъ Сидоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Грызлова Дарья
Отец ребёнка: Гороховъ Сидоръ
Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Гороховъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гороховъ Аѳанасій
Отец ребёнка: Гороховъ Сидоръ
Александровка
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Хуртина Агапия
Отец ребёнка: Гороховъ Сидоръ
Александровка
Рождение ребёнка
27.09.1810
Сын: Гороховъ Иванъ
Отец ребёнка: Гороховъ Сидоръ
Александровка