Горохова (Катанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Катанова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Катановъ Афонасий

Мать: не указана

Бракосочетание
06.04.1793

Муж: Гороховъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Грызлова Дарья

Отец ребёнка: Гороховъ Сидоръ

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Гороховъ Сидоръ

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гороховъ Аѳанасій

Отец ребёнка: Гороховъ Сидоръ

Александровка
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Хуртина Агапия

Отец ребёнка: Гороховъ Сидоръ

Александровка
Рождение ребёнка
27.09.1810

Сын: Гороховъ Иванъ

Отец ребёнка: Гороховъ Сидоръ

Александровка
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