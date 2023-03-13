Сазикова (Хуртина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазикова (Хуртина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Хуртинъ Яковъ

Мать: Хуртина Агапия

Бракосочетание
10.10.1848

Муж: Сазиковъ Алексей

Рождение ребёнка
27.07.1849

Сын: Сазиковъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1851

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1854

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1856

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1858

Сын: Сазиковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1861

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1862

Сын: Сазиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1865

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1867

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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