Сазикова (Хуртина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Хуртинъ Яковъ
Мать: Хуртина Агапия
Бракосочетание
10.10.1848
Муж: Сазиковъ Алексей
Рождение ребёнка
27.07.1849
Сын: Сазиковъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей
Рождение ребёнка
24.10.1851
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей
Рождение ребёнка
02.05.1854
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей
Рождение ребёнка
11.05.1856
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей
Рождение ребёнка
25.10.1858
Сын: Сазиковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей
Рождение ребёнка
18.03.1861
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей
Рождение ребёнка
01.09.1862
Сын: Сазиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей
Рождение ребёнка
01.02.1865
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей
Рождение ребёнка
25.04.1867
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Сазиковъ Алексей