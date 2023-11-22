Михеева Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1951
Сын: Михеев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
14.11.1963
Дочь: Романова Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
20.06.1968
Сын: Михеев Геннадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
01.07.1989
Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Зоя Тимофеевна
Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович
Смерть
Неизвестно