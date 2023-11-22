Михеева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1951

Сын: Михеев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.11.1963

Дочь: Романова Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.06.1968

Сын: Михеев Геннадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1989

Сын: Михеев Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Зоя Тимофеевна

Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Михеев Тимофей Семенович

Смерть
Неизвестно
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