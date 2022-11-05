Михеева Валентина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Валентина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Тимофей Семенович

Мать: Михеева Ксения

Рождение ребёнка
09.12.1988

Дочь: Михеева Кристина Юрьевна

Отец ребёнка: Михеев Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
27.04.1992

Дочь: Семенова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Михеев Юрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Юрий Михайлович

Смерть
05.11.2022
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