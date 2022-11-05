Михеева Валентина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михеев Тимофей Семенович
Мать: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
09.12.1988
Дочь: Михеева Кристина Юрьевна
Отец ребёнка: Михеев Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
27.04.1992
Дочь: Семенова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Михеев Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2022