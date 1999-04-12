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Михеев Тимофей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1919

Дата смерти

12.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1919

Отец: Михеев Семен Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1951

Сын: Михеев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Михеева Ксения

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.11.1963

Дочь: Романова Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Михеева Ксения

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.06.1968

Сын: Михеев Геннадий Тимофеевич

Мать ребёнка: Михеева Ксения

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1989

Сын: Михеев Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Михеева Ксения

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Михеева Ксения

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Зоя Тимофеевна

Мать ребёнка: Михеева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеев Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Михеева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Михеева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Михеева Ксения

Смерть
12.04.1999
Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
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