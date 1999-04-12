Михеев Тимофей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1919
Дата смерти12.04.1999
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1919
Отец: Михеев Семен Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1951
Сын: Михеев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
14.11.1963
Дочь: Романова Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
20.06.1968
Сын: Михеев Геннадий Тимофеевич
Мать ребёнка: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
01.07.1989
Мать ребёнка: Михеева Ксения
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Зоя Тимофеевна
Мать ребёнка: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеев Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Михеева Ксения
Смерть
12.04.1999