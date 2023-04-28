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Андрианичев Иван Пантелеймонович

Место рождения

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Андрианов Панкрат Адрианович

Мать: Андрианова Екатерина Федоровна

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Пантелеймонов-Лебедев Николай Иванович

Мать ребёнка: Андрианичева Манефа Евсевиевна

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1902 год - Андрианичев.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Андрианичева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Андрианичева Манефа Евсевиевна

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Андрианичева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Андрианичева Манефа Евсевиевна

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианичева Манефа Евсевиевна

Смерть
Неизвестно
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