Андрианичев Иван Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1879
Сын: Пантелеймонов-Лебедев Николай Иванович
Мать ребёнка: Андрианичева Манефа Евсевиевна
1902 год - Андрианичев.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Андрианичева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Андрианичева Манефа Евсевиевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Андрианичева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Андрианичева Манефа Евсевиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно