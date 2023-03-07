Андрианова Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андрианов Максим Пантелеймонович
Отец ребёнка: Андрианов Пантелеймон Адрианович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Андрианичев Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Андрианов Пантелеймон Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно