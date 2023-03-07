Андрианова Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Екатерина Федоровна

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Место рождения

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Андрианов Максим Пантелеймонович

Отец ребёнка: Андрианов Пантелеймон Адрианович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Андрианичев Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Андрианов Пантелеймон Адрианович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Пантелеймон Адрианович

Смерть
Неизвестно
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