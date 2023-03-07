Андрианичева Манефа Евсевиевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Андрианичев Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Андрианичева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Андрианичев Иван Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Андрианичева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Андрианичев Иван Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно