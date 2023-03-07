Андрианичева Манефа Евсевиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианичева Манефа Евсевиевна

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Место рождения

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лебедев Николай Иванович

Отец ребёнка: Андрианичев Иван Пантелеймонович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Андрианичева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андрианичев Иван Пантелеймонович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Андрианичева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Андрианичев Иван Пантелеймонович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианичев Иван Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно
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