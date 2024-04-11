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Становов Николай Никитович

Место рождения

село Куреево Мещовский уезд Калужская губерния

Дата рождения

03.02.1906 ст.

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1906 ст.

Отец: Коммисаров Никита Панкратов

Мать: Дарья Абрамова

Крещение
05.02.1906 ст.
Восприемники: запасной Прохор Демидов Кузнецов и девица Наталья Антонова
Бракосочетание
13.01.1929

Жена: Становова (Воронова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1929

Дочь: Шувалова (Становова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Становова (Воронова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1932

Дочь: Становова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Становова (Воронова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
17.06.1938

Дочь: Кулакова (Станова) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Становова (Воронова) Анна Васильевна

При переезде в Московской область поменяли фамилию на Становы
Смерть
?.07.1941
Пропал без вести ВОВ

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