Становов Николай Никитович
Место рождениясело Куреево Мещовский уезд Калужская губерния
Дата рождения03.02.1906 ст.
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1906 ст.
Отец: Коммисаров Никита Панкратов
Мать: Дарья Абрамова
Крещение
05.02.1906 ст.
Восприемники: запасной Прохор Демидов Кузнецов и девица Наталья Антонова
Бракосочетание
13.01.1929
Рождение ребёнка
14.10.1929
Дочь: Шувалова (Становова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Становова (Воронова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
05.08.1932
Дочь: Становова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Становова (Воронова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
17.06.1938
Дочь: Кулакова (Станова) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Становова (Воронова) Анна Васильевна
При переезде в Московской область поменяли фамилию на Становы
Смерть
?.07.1941
Пропал без вести ВОВ