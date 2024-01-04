Коммисаров Никита Панкратов
Место рождениясело Куреево Мещовский уезд Калужская губерния
Дата рождения10.09.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1876 ст.
Отец: Панкрат Марков
Мать: Акилина Артамонова
Бракосочетание
03.02.1897 ст.
Жена: Дарья Абрамова
Поручители со стороны жениха: Федор Марков Со стороны невесты Козьма Абрамов
Рождение ребёнка
22.04.1898 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дарья Абрамова
Рождение ребёнка
30.09.1901 ст.
Сын: Коммисаров Сергей Никитович
Мать ребёнка: Дарья Абрамова
Рождение ребёнка
03.02.1906 ст.
Сын: Становов Николай Никитович
Мать ребёнка: Дарья Абрамова
Крещение
05.02.1906 ст.
Восприемники :запасной Прохор Демидов Кузнецов и девица Наталья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.
Мать ребёнка: Дарья Абрамова
Смерть
Неизвестно