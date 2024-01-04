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Коммисаров Никита Панкратов

Место рождения

село Куреево Мещовский уезд Калужская губерния

Дата рождения

10.09.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1852 г.р.

Жена

1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1901 г.р.
1906 г.р.
Около 1916 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1876 ст.

Отец: Панкрат Марков

Мать: Акилина Артамонова

Бракосочетание
03.02.1897 ст.

Жена: Дарья Абрамова

Поручители со стороны жениха: Федор Марков Со стороны невесты Козьма Абрамов
Рождение ребёнка
22.04.1898 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Абрамова

Рождение ребёнка
30.09.1901 ст.

Сын: Коммисаров Сергей Никитович

Мать ребёнка: Дарья Абрамова

Рождение ребёнка
03.02.1906 ст.

Сын: Становов Николай Никитович

Мать ребёнка: Дарья Абрамова

Крещение
05.02.1906 ст.
Восприемники :запасной Прохор Демидов Кузнецов и девица Наталья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.

Сын: Становов Иван Никитович

Мать ребёнка: Дарья Абрамова

Смерть
Неизвестно

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