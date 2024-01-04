Дарья Абрамова
Место рождениясело Куреево Мещовский уезд Калужская губерния
Дата рождения12.03.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1877 ст.
Отец: Абрам (Аврамий) Андреев
Мать: не указана
село Куреево Мещовский уезд Калужская губерния
В МК имя Наталья при рождении Николая
Рождение ребёнка
22.04.1898 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коммисаров Никита Панкратов
село Куреево Мещовский уезд Калужская губьерния
Рождение ребёнка
30.09.1901 ст.
Сын: Коммисаров Сергей Никитович
Отец ребёнка: Коммисаров Никита Панкратов
село Куреево Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1906 ст.
Сын: Становов Николай Никитович
Отец ребёнка: Коммисаров Никита Панкратов
село Куреево Мещовский уезд Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно