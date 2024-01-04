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Дарья Абрамова

Место рождения

село Куреево Мещовский уезд Калужская губерния

Дата рождения

12.03.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1901 г.р.
1906 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1877 ст.

Отец: Абрам (Аврамий) Андреев

Мать: не указана

село Куреево Мещовский уезд Калужская губерния
В МК имя Наталья при рождении Николая
Рождение ребёнка
22.04.1898 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коммисаров Никита Панкратов

село Куреево Мещовский уезд Калужская губьерния
Рождение ребёнка
30.09.1901 ст.

Сын: Коммисаров Сергей Никитович

Отец ребёнка: Коммисаров Никита Панкратов

село Куреево Мещовский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1906 ст.

Сын: Становов Николай Никитович

Отец ребёнка: Коммисаров Никита Панкратов

село Куреево Мещовский уезд Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коммисаров Никита Панкратов

Смерть
Неизвестно
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