Кулакова (Станова) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулакова (Станова) Юлия Николаевна

Кулакова (Станова) Юлия Николаевна

Место рождения

пос. Большие Дворы Московская область

Дата рождения

17.06.1938

Дата смерти

08.04.2024

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1938

Отец: Становов Николай Никитович

Мать: Становова (Воронова) Анна Васильевна

При переезде в Московской область поменяли фамилию на Становы
Бракосочетание
20.08.1965

Муж: Кулаков Виктор Владимирович

Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1966

Дочь: Кулакова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Кулаков Виктор Владимирович

Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1972

Дочь: Кулакова Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Кулаков Виктор Владимирович

Смерть
08.04.2024
Большие Дворы, Павловский Посад, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.