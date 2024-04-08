Кулакова (Станова) Юлия Николаевна
Место рожденияпос. Большие Дворы Московская область
Дата рождения17.06.1938
Дата смерти08.04.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1938
При переезде в Московской область поменяли фамилию на Становы
Бракосочетание
20.08.1965
Рождение ребёнка
29.07.1966
Дочь: Кулакова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Кулаков Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
14.04.1972
Дочь: Кулакова Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Кулаков Виктор Владимирович
Смерть
08.04.2024