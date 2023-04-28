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Иван Ларионов

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Полижайка Захаров

Мать: Тикшайка Радаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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