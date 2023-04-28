Иван Ларионов
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Полижайка Захаров
Мать: Тикшайка Радаева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно