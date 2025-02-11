Ирина Ивановна 1754 — найти родственников по фамилии на Familio

Ирина Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1754, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 1767, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Иван Ларионов1730 г.р.
Мать
Прасковья Ивановна1742 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Иван Ларионов

Мать: Прасковья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1767
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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