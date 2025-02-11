Ирина Ивановна
женский, родилась 1754, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 1767, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецИван Ларионов1730 г.р.
МатьПрасковья Ивановна1742 г.р.
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Место
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Рождение
1754
Отец: Иван Ларионов
Мать: Прасковья Ивановна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1767
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область