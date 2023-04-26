Прасковья Ивановна
Место рожденияДонгузлей
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Донгузлей
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Ларионов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ларионов
Смерть
Неизвестно