Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

Место рождения

Донгузлей

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Донгузлей
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ларионов

Смерть
Неизвестно