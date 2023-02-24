Полижайка Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полижайка Захаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1666 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1688 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Егор Васильев

Мать ребёнка: Тикшайка Радаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Тикшайка Радаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Ларионов

Мать ребёнка: Тикшайка Радаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тикшайка Радаева

Смерть
Неизвестно
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