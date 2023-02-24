Полижайка Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Егор Васильев
Мать ребёнка: Тикшайка Радаева
Рождение ребёнка
1726
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Тикшайка Радаева
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Ларионов
Мать ребёнка: Тикшайка Радаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тикшайка Радаева
Смерть
Неизвестно