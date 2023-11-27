Реброва Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малоканов Николай
Мать: Мадоканова Наталья
Рождение ребёнка
30.01.1955
Сын: Ребров Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Реброва Николай
Рождение ребёнка
30.01.1955
Дочь: Яхина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Реброва Николай
Рождение ребёнка
22.04.1960
Дочь: Китарова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Реброва Николай
Смерть
Неизвестно