Малоканов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малоканов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадоканова Татьяна

Мать ребёнка: Мадоканова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадоканова Клавдия

Мать ребёнка: Мадоканова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадоканова Тамара

Мать ребёнка: Мадоканова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Реброва Таисия

Мать ребёнка: Мадоканова Наталья

Смерть
Неизвестно
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