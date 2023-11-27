Мадоканова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадоканова Татьяна
Отец ребёнка: Малоканов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадоканова Клавдия
Отец ребёнка: Малоканов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадоканова Тамара
Отец ребёнка: Малоканов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Реброва Таисия
Отец ребёнка: Малоканов Николай
Смерть
Неизвестно