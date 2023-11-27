Мадоканова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадоканова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадоканова Татьяна

Отец ребёнка: Малоканов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадоканова Клавдия

Отец ребёнка: Малоканов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадоканова Тамара

Отец ребёнка: Малоканов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Реброва Таисия

Отец ребёнка: Малоканов Николай

Смерть
Неизвестно
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