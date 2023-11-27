Реброва Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1955
Сын: Ребров Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Реброва Таисия
Рождение ребёнка
30.01.1955
Дочь: Яхина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Реброва Таисия
Рождение ребёнка
22.04.1960
Дочь: Китарова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Реброва Таисия
Смерть
Неизвестно