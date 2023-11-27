Реброва Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реброва Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1955

Сын: Ребров Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Реброва Таисия

Рождение ребёнка
30.01.1955

Дочь: Яхина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Реброва Таисия

Рождение ребёнка
22.04.1960

Дочь: Китарова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Реброва Таисия

Смерть
Неизвестно
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