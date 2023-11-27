Яхина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1955
Отец: Реброва Николай
Мать: Реброва Таисия
Рождение ребёнка
11.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яхин Фарит Вагизовия
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1983
Отец ребёнка: Яхин Фарит Вагизовия