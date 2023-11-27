Яхина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1955

Отец: Реброва Николай

Мать: Реброва Таисия

Рождение ребёнка
11.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яхин Фарит Вагизовия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
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Сын: Яхин Андрей Фаритович

Отец ребёнка: Яхин Фарит Вагизовия

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