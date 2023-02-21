Андреев Филипп Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Филипп Герасимович

Место рождения

Zawaly (Zavaly)

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Андреев Герасим Яковлевич

Мать: Андреева Анна Ивановна

Zawaly (Zavaly)
Рождение ребёнка
1905

Сын: Андреев Федот Филиппович

Мать ребёнка: Андреева Анисия Филипповна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1914

Сын: Андреев Иосиф Филиппович

Мать ребёнка: Андреева Анисия Филипповна

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
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