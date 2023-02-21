Андреев Филипп Герасимович
Место рожденияZawaly (Zavaly)
Дата рождения1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Андреев Герасим Яковлевич
Мать: Андреева Анна Ивановна
Zawaly (Zavaly)
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Андреева Анисия Филипповна
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Андреева Анисия Филипповна
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно