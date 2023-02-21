Андреева (Голубова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Голубова) Анна Ивановна

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Место рождения

18265 Daukšiškė, Vilniaus apskr. Lithuania

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Голубов Иван Егорович

Мать: Голубова Васта (Василиса)

18265 Daukšiškė, Vilniaus apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1884

Сын: Андреев Филипп Герасимович

Отец ребёнка: Андреев Герасим Яковлевич

Zawaly (Zavaly)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Андреев Потарий Герасимович

Отец ребёнка: Андреев Герасим Яковлевич

Zawaly (Zavaly)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Андреев Антроп Герасимович

Отец ребёнка: Андреев Герасим Яковлевич

Zawaly (Zavaly)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zawaly
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