Андреева (Голубова) Анна Ивановна
Место рождения18265 Daukšiškė, Vilniaus apskr. Lithuania
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Голубов Иван Егорович
18265 Daukšiškė, Vilniaus apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1884
Сын: Андреев Филипп Герасимович
Отец ребёнка: Андреев Герасим Яковлевич
Zawaly (Zavaly)
Рождение ребёнка
1889
Сын: Андреев Потарий Герасимович
Отец ребёнка: Андреев Герасим Яковлевич
Zawaly (Zavaly)
Рождение ребёнка
1892
Сын: Андреев Антроп Герасимович
Отец ребёнка: Андреев Герасим Яковлевич
Zawaly (Zavaly)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zawaly