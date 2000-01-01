Голубова (Голубова) Васта (Василиса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубова (Голубова) Васта (Василиса)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Голубов Иван Егорович

18265 Daukšiškė, Vilniaus apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Андреева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Голубов Иван Егорович

18265 Daukšiškė, Vilniaus apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1856

Сын: Голубов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Голубов Иван Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18265 Daukšiškė, Vilniaus apskr. Lithuania
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