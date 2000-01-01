Голубова (Голубова) Васта (Василиса)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Голубов Иван Егорович
18265 Daukšiškė, Vilniaus apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Андреева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Голубов Иван Егорович
18265 Daukšiškė, Vilniaus apskr. Lithuania
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Голубов Иван Егорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18265 Daukšiškė, Vilniaus apskr. Lithuania