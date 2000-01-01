Андреев Герасим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Герасим Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Андреев Яков Васильевич

Мать: Андреева Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Андреев Филипп Герасимович

Мать ребёнка: Андреева Анна Ивановна

Zawaly (Zavaly)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Андреев Потарий Герасимович

Мать ребёнка: Андреева Анна Ивановна

Zawaly (Zavaly)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Андреев Антроп Герасимович

Мать ребёнка: Андреева Анна Ивановна

Zawaly (Zavaly)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zavaly
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