Андреев Герасим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1884
Сын: Андреев Филипп Герасимович
Мать ребёнка: Андреева Анна Ивановна
Zawaly (Zavaly)
Рождение ребёнка
1889
Сын: Андреев Потарий Герасимович
Мать ребёнка: Андреева Анна Ивановна
Zawaly (Zavaly)
Рождение ребёнка
1892
Сын: Андреев Антроп Герасимович
Мать ребёнка: Андреева Анна Ивановна
Zawaly (Zavaly)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zavaly