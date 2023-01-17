Андреева (Ларионова) Анисия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Ларионов Филипп Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Андреев Филипп Герасимович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Андреев Филипп Герасимович
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1927