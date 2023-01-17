Андреева (Ларионова) Анисия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Ларионова) Анисия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Ларионов Филипп Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Андреев Федот Филиппович

Отец ребёнка: Андреев Филипп Герасимович

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1914

Сын: Андреев Иосиф Филиппович

Отец ребёнка: Андреев Филипп Герасимович

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1927
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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