Хабибуллина Ляйля Самигуллаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1928
Дата смерти10.10.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1928
Отец: Хабибулин Самигулла
Рождение ребёнка
26.03.1947
Сын: Хабибулин Равиль Шамиль улы
Отец ребёнка: Аджигитов Шамиль Исхакович
Рождение ребёнка
31.03.1949
Дочь: Хабибуллина - Судакова Галина Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.04.1958
Дочь: Хабибуллина Халида Шамильевна
Отец ребёнка: Аджигитов Шамиль Исхакович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1996