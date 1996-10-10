Хабибуллина Ляйля Самигуллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина Ляйля Самигуллаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1928

Дата смерти

10.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1928

Отец: Хабибулин Самигулла

Мать: Хабибулина Мафтюха Даудовна

Рождение ребёнка
26.03.1947

Сын: Хабибулин Равиль Шамиль улы

Отец ребёнка: Аджигитов Шамиль Исхакович

Рождение ребёнка
31.03.1949

Дочь: Хабибуллина - Судакова Галина Романовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.04.1958

Дочь: Хабибуллина Халида Шамильевна

Отец ребёнка: Аджигитов Шамиль Исхакович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аджигитов Шамиль Исхакович

Смерть
10.10.1996
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