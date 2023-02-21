Хабибулин Самигулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Хабибулин Адельша Самигуллаевич
Мать ребёнка: Хабибулина Мафтюха Даудовна
Рождение ребёнка
15.01.1925
Сын: Хабибулин Мжадит Самигуллаевич
Мать ребёнка: Хабибулина Мафтюха Даудовна
Рождение ребёнка
17.06.1928
Дочь: Хабибуллина Ляйля Самигуллаевна
Мать ребёнка: Хабибулина Мафтюха Даудовна
Рождение ребёнка
07.01.1930
Сын: Хабибулин Растям Самигуллаевич
Мать ребёнка: Хабибулина Мафтюха Даудовна
Смерть
Неизвестно