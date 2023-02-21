Хабибулин Самигулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабибулин Самигулла

Хабибулин Самигулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Хабибулин Адельша Самигуллаевич

Мать ребёнка: Хабибулина Мафтюха Даудовна

Рождение ребёнка
15.01.1925

Сын: Хабибулин Мжадит Самигуллаевич

Мать ребёнка: Хабибулина Мафтюха Даудовна

Рождение ребёнка
17.06.1928

Дочь: Хабибуллина Ляйля Самигуллаевна

Мать ребёнка: Хабибулина Мафтюха Даудовна

Рождение ребёнка
07.01.1930

Сын: Хабибулин Растям Самигуллаевич

Мать ребёнка: Хабибулина Мафтюха Даудовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close