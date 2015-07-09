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Хабибуллина - Судакова Галина Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1949

Дата смерти

09.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1949

Отец: не указан

Мать: Хабибуллина Ляйля Самигуллаевна

Рождение ребёнка
22.06.1971

Сын: Дурнин Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.10.1978

Сын: Судаков Юрий Германович

Отец ребёнка: Судаков Герман Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1981

Дочь: Судакова - Баландина Юлия Германовна

Отец ребёнка: Судаков Герман Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаков Герман Иванович

Смерть
09.07.2015
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