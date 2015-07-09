Хабибуллина - Судакова Галина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1949
Дата смерти09.07.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1949
Отец: не указан
Рождение ребёнка
22.06.1971
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.10.1978
Отец ребёнка: Судаков Герман Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1981
Дочь: Судакова - Баландина Юлия Германовна
Отец ребёнка: Судаков Герман Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.2015