Аджигитов Шамиль Исхакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1929
Дата смерти14.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1929
Рождение ребёнка
26.03.1947
Сын: Хабибулин Равиль Шамиль улы
Мать ребёнка: Хабибуллина Ляйля Самигуллаевна
Рождение ребёнка
30.04.1958
Дочь: Хабибуллина Халида Шамильевна
Мать ребёнка: Хабибуллина Ляйля Самигуллаевна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1982