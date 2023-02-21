Аджигитов Шамиль Исхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аджигитов Шамиль Исхакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1929

Дата смерти

14.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1929

Отец: Аджигитов Исхак Муссеевич

Мать: Аджигитова Марьям Гаязутдиновна

Рождение ребёнка
26.03.1947

Сын: Хабибулин Равиль Шамиль улы

Мать ребёнка: Хабибуллина Ляйля Самигуллаевна

Рождение ребёнка
30.04.1958

Дочь: Хабибуллина Халида Шамильевна

Мать ребёнка: Хабибуллина Ляйля Самигуллаевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибуллина Ляйля Самигуллаевна

Смерть
14.08.1982
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