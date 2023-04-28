Тырышкин Ефим Никитович
Место рождения
Дата рождения24.03.1886
Дата смерти15.06.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1886
Рождение ребёнка
03.11.1905
Сын: Тырышкин Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Тырышкина Анастасия Тарасовна
Рождение ребёнка
17.05.1907
Дочь: Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Тырышкина Анастасия Тарасовна
Рождение ребёнка
14.11.1909
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Тырышкина Анастасия Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1909