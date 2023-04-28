Тырышкин Ефим Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТырышкин Ефим Никитович

Тырышкин Ефим Никитович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.03.1886

Дата смерти

15.06.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1886

Отец: Тырышкин Никита Иванович

Мать: Тырышкина Екатерина Прохоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1905

Сын: Тырышкин Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Тырышкина Анастасия Тарасовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1907

Дочь: Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Тырышкина Анастасия Тарасовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1909

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Тырышкина Анастасия Тарасовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырышкина Анастасия Тарасовна

Смерть
15.06.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close