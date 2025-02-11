(Тырышкина) Екатерина Ефимовна 14.11.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тырышкина) Екатерина Ефимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.11.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 29.11.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Тырышкин Ефим Никитович24.03.1886 г.р.
Мать
Тырышкина (Симонова) Анастасия Тарасовна1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1909

Отец: Тырышкин Ефим Никитович

Мать: Тырышкина (Симонова) Анастасия Тарасовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
29.11.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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