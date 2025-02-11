(Тырышкина) Екатерина Ефимовна
женский, родилась 14.11.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 29.11.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецТырышкин Ефим Никитович24.03.1886 г.р.
МатьТырышкина (Симонова) Анастасия Тарасовна1884 г.р.
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Рождение
14.11.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.11.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область