Тырышкина (Симонова) Анастасия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкина (Симонова) Анастасия Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1905

Сын: Тырышкин Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Тырышкин Ефим Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1907

Дочь: Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Тырышкин Ефим Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1909

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Тырышкин Ефим Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тырышкин Ефим Никитович

Смерть
Неизвестно
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