Тырышкина (Симонова) Анастасия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1905
Сын: Тырышкин Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Тырышкин Ефим Никитович
Рождение ребёнка
17.05.1907
Дочь: Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Тырышкин Ефим Никитович
Рождение ребёнка
14.11.1909
Дочь: Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Тырышкин Ефим Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно