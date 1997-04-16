Андреев Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.01.1933
Дата смерти16.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933
Рождение ребёнка
Около 24.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
15.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Алла Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Андреева Алла Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Алла Олеговна
Развод
Неизвестно
Жена: Андреева Софья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Софья Матвеевна
Смерть
16.04.1997
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище