Андреев Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Юрий Владимирович

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

30.01.1933

Дата смерти

16.04.1997

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1937 г.р.
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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933

Отец: Андреев Владимир Константинович

Мать: Андреева Софья (Шейна) Исааковна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 24.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
15.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Алла Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Андреева Алла Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Алла Олеговна

Развод
Неизвестно

Жена: Андреева Софья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Софья Матвеевна

Смерть
16.04.1997
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Троекуровское кладбище
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