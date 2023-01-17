Андреев Владимир Константинович
Место рожденияЮрманово, Калужская обл.
Дата рождения12.06.1909
Дата смерти07.07.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Юрманово, Калужская обл.
Рождение ребёнка
30.01.1933
Сын: Андреев Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Андреева Софья (Шейна) Исааковна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.06.1939
Сын: Андреев Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Андреева Софья (Шейна) Исааковна
Бракосочетание
04.?.1939
Рождение ребёнка
02.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Софья (Шейна) Исааковна
Смерть
07.07.1993
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище