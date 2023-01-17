Андреев Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Владимир Константинович

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Место рождения

Юрманово, Калужская обл.

Дата рождения

12.06.1909

Дата смерти

07.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1933 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрманово, Калужская обл.
Рождение ребёнка
30.01.1933

Сын: Андреев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Андреева Софья (Шейна) Исааковна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.06.1939

Сын: Андреев Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Андреева Софья (Шейна) Исааковна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
04.?.1939

Жена: Андреева Софья (Шейна) Исааковна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Софья (Шейна) Исааковна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.07.1993
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Троекуровское кладбище
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