Андреева (Кушак) Софья (Шейна) Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Кушак) Софья (Шейна) Исааковна

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Место рождения

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.12.1909

Дата смерти

17.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1909

Отец: Кушак Исаак Давид)

Мать: Кушак (kushak) Рива Riva

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Рождение ребёнка
30.01.1933

Сын: Андреев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Андреев Владимир Константинович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.06.1939

Сын: Андреев Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Андреев Владимир Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
04.?.1939

Муж: Андреев Владимир Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Владимир Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.03.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Троекуровское кладбище
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