Андреева (Кушак) Софья (Шейна) Исааковна
Место рождения
Дата рождения24.12.1909
Дата смерти17.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1909
Отец: Кушак Исаак Давид)
Мать: Кушак (kushak) Рива Riva
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 16, ограда/участок 1349
Рождение ребёнка
30.01.1933
Сын: Андреев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Андреев Владимир Константинович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.06.1939
Сын: Андреев Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Андреев Владимир Константинович
Бракосочетание
04.?.1939
Рождение ребёнка
02.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Владимир Константинович
Смерть
17.03.2002
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище