Андреева (Жданова) Алла Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1937
Дата смерти07.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Юрий Владимирович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1973