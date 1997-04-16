Андреева (Жданова) Алла Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Жданова) Алла Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1937

Дата смерти

07.09.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Юрий Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: Андреев Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Юрий Владимирович

Смерть
07.09.1973
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