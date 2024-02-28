Абрамов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиМежду 1861 и 1868
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Абрамов Михайло
Мать: Абрамова Марья Семеновна
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Антипина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Абрамова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Абрамова Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Абрамов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Ивановна
Смерть
Между 1861 и 1868
Рождение ребёнка
1862
Сын: Абрамов Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Ивановна