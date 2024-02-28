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Абрамов Алексей Михайлович

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Между 1861 и 1868

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Абрамов Михайло

Мать: Абрамова Марья Семеновна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Жена: Абрамова Татьяна Ивановна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Антипина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Ивановна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Абрамова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Ивановна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Абрамова Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Ивановна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Абрамов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Ивановна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1861 и 1868
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Абрамов Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Абрамова Татьяна Ивановна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
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