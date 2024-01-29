Абрамов Михайло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Михайло

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Абрамов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Марья Семеновна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Абрамов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Марья Семеновна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Абрамов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Марья Семеновна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Абрамов Зосим Михайлович

Мать ребёнка: Марья Семеновна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Семеновна

Смерть
До 1849
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