Абрамов Михайло
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Абрамов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Абрамов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Абрамов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Марья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Семеновна
Смерть
До 1849