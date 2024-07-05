Абрамов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Абрамов Михайло (Михаил)
Мать: Абрамова Марья Семеновна
Бракосочетание
09.01.1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1862
Сын: Абрамов Максим Николаевич
Мать ребёнка: Абрамова (Попова) Марфа (Мария) Григорьевна
Рождение ребёнка
08.03.1863
Дочь: Абрамова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Абрамова (Попова) Марфа (Мария) Григорьевна
Рождение ребёнка
24.05.1864
Дочь: Абрамова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Абрамова (Попова) Марфа (Мария) Григорьевна
Рождение ребёнка
?.12.1865
Дочь: Абрамова Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Абрамова (Попова) Марфа (Мария) Григорьевна
Смерть
Неизвестно