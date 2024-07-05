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Абрамов Николай Михайлович

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Абрамов Михайло (Михаил)

Мать: Абрамова Марья Семеновна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
09.01.1859

Жена: Абрамова (Попова) Марфа (Мария) Григорьевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1862

Сын: Абрамов Максим Николаевич

Мать ребёнка: Абрамова (Попова) Марфа (Мария) Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1863

Дочь: Абрамова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Абрамова (Попова) Марфа (Мария) Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1864

Дочь: Абрамова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Абрамова (Попова) Марфа (Мария) Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1865

Дочь: Абрамова Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Абрамова (Попова) Марфа (Мария) Григорьевна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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