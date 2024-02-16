Абрамова Марфа (Мария) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
21.01.1862
Сын: Абрамов Максим Николаевич
Отец ребёнка: Абрамов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
08.03.1863
Дочь: Абрамова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Абрамов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1864
Дочь: Абрамова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Абрамов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
?.12.1865
Дочь: Абрамова Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Абрамов Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно