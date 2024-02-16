Абрамова Марфа (Мария) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Марфа (Мария) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Муж: Абрамов Николай Михайлович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1862

Сын: Абрамов Максим Николаевич

Отец ребёнка: Абрамов Николай Михайлович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1863

Дочь: Абрамова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Абрамов Николай Михайлович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1864

Дочь: Абрамова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Абрамов Николай Михайлович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1865

Дочь: Абрамова Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Абрамов Николай Михайлович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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