Антипина (Абрамова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Между 1868 и 1879
Рождение ребёнка
09.11.1871
Дочь: Антипина Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Антипин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
12.01.1873
Дочь: Антипина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Антипин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
15.08.1875
Отец ребёнка: Антипин Василий Ефимович
Место жительства
1879
Смерть
Неизвестно