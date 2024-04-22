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Антипина (Абрамова) Мария Алексеевна

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Абрамов Алексей Михайлович

Мать: Абрамова Татьяна Ивановна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1868 и 1879

Муж: Антипин Василий Ефимович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1871

Дочь: Антипина Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Антипин Василий Ефимович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1873

Дочь: Антипина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Антипин Василий Ефимович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1875

Сын: Антипин Михей Васильевич

Отец ребёнка: Антипин Василий Ефимович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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