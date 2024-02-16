Абрамова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Антипина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Абрамова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Абрамова Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Абрамов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
01.05.1862
Сын: Абрамов Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
23.12.1867
Дочь: Прокопьева Анастасия Алексеевна
незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно