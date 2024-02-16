Абрамова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Муж: Абрамов Алексей Михайлович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Антипина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Абрамова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Абрамова Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Абрамов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1862

Сын: Абрамов Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Михайлович

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1867

Дочь: Прокопьева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно
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