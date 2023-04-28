Сухова (Сорокина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Сорокина) Дарья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.03.1884

Дата смерти

06.?.1947 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1884

Отец: Сорокинъ Иосифъ

Мать: Сорокина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Суховъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1902

Дочь: Сычева Клавдия

Отец ребёнка: Суховъ Яковъ

Михайловка
Рождение ребёнка
21.09.1905

Дочь: Чигрова Пелагея

Отец ребёнка: Суховъ Яковъ

Михайловка
Рождение ребёнка
17.07.1907

Сын: Суховъ Иванъ

Отец ребёнка: Суховъ Яковъ

Михайловка
Рождение ребёнка
13.06.1909

Сын: Суховъ Иванъ

Отец ребёнка: Суховъ Яковъ

Михайловка
Рождение ребёнка
16.05.1916

Дочь: Лешина Агафья

Отец ребёнка: Суховъ Яковъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сухов Константин

Отец ребёнка: Суховъ Яковъ

Рождение ребёнка
20.08.1927

Сын: Сухов Борис

Отец ребёнка: Суховъ Яковъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суховъ Яковъ

Смерть
06.?.1947 ст.
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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