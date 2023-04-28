Сухова (Сорокина) Дарья
Место рождения
Дата рождения14.03.1884
Дата смерти06.?.1947 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1884
Отец: Сорокинъ Иосифъ
Мать: Сорокина Матрена
Бракосочетание
31.01.1901
Муж: Суховъ Яковъ
Рождение ребёнка
17.03.1902
Дочь: Сычева Клавдия
Отец ребёнка: Суховъ Яковъ
Михайловка
Рождение ребёнка
21.09.1905
Дочь: Чигрова Пелагея
Отец ребёнка: Суховъ Яковъ
Михайловка
Рождение ребёнка
17.07.1907
Сын: Суховъ Иванъ
Отец ребёнка: Суховъ Яковъ
Михайловка
Рождение ребёнка
13.06.1909
Сын: Суховъ Иванъ
Отец ребёнка: Суховъ Яковъ
Михайловка
Рождение ребёнка
16.05.1916
Дочь: Лешина Агафья
Отец ребёнка: Суховъ Яковъ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сухов Константин
Отец ребёнка: Суховъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.08.1927
Сын: Сухов Борис
Отец ребёнка: Суховъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суховъ Яковъ
Смерть
06.?.1947 ст.
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан